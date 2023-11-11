Немков: пусть Павлович выиграет так, чтобы все его считали настоящим чемпионом

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от титульного поединка между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспинэллом на 295-м номерном турнире.

«Ожидаю красивого боя и победы от Сергея. Хотелось бы, чтобы он выиграл досрочно, нокаутом, и стал временным чемпионом, так как это бой за временный титул. Но хочу, чтобы Павлович одержал такую победу, чтобы все его считали настоящим чемпионом», — цитирует Немкова «Чемпионат».

Поединок между Павловичем и Аспинэллом пройдёт 11 ноября в Нью-Йорке (США).

Напомним, что бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе россиянина 18 побед и одно поражение. У Аспинэлла — 13 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Курбонмамадова назвала Павловича фаворитом в потенциальном бою с Джонсом.