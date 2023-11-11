Курбонмамадова назвала Павловича фаворитом в потенциальном бою с Джонсом
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«Не умаляя заслуг Джонса: его карьера потихоньку уже идёт к концу. И он мне нравится только за заслуги. А то, как ведёт себя в жизни, мне чуждо. И если такой бой состоится, думаю, Павлович тоже победит нокаутом в первом раунде. Видите, у меня даже в прогнозах появляется желание побыстрее закончить поединок, как и во время своих схваток. (Смеётся.)», — заявила RT Курбонмамадова.
Ранее сообщалось, что Курбонмамадова считает россиянина Сергея Павловича фаворитом в бою с британцем Томом Аспинэллом на турнире UFC 295.