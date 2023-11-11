Курбонмамадова назвала Павловича фаворитом в потенциальном бою с Джонсом

Двукратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Курбонмамадова оценила шансы россиянина Сергея Павловича в потенциальном бою с американцем Джоном Джонсом.

«Не умаляя заслуг Джонса: его карьера потихоньку уже идёт к концу. И он мне нравится только за заслуги. А то, как ведёт себя в жизни, мне чуждо. И если такой бой состоится, думаю, Павлович тоже победит нокаутом в первом раунде. Видите, у меня даже в прогнозах появляется желание побыстрее закончить поединок, как и во время своих схваток. (Смеётся.)», — заявила RT Курбонмамадова.

Ранее сообщалось, что Курбонмамадова считает россиянина Сергея Павловича фаворитом в бою с британцем Томом Аспинэллом на турнире UFC 295.