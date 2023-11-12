Дубли Родриго и Жуниора помогли «Реалу» разгромить «Валенсию» в матче Примеры
Встреча завершилась со счётом 5:1.
В составе мадридской команды дубли оформили Винисиус Жуниор (42-я, 49-я минуты) и Родриго (50-я, 84-я), также мяч забил Даниэль Карвахаль (третья). У «летучих мышей» отличился Уго Дуро (88-я).
«Реал» расположился на втором месте в таблице чемпионата Испании с 32 очками. «Валенсия» с 18 очками на девятой строчке.
Ранее «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании — Ла Лиги.