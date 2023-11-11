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«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» в матче Примеры, Захарян отыграл 74 минуты

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«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании — Ла Лиги.
«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» в матче Примеры, Захарян отыграл 74 минуты
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Cesar Ortiz / PRESSINPHOTO

Встреча завершилась со счётом 3:1.

У «королевской» команды отличились Микель Оярсабаль, Карлос Фернандес и Мартин Субименди. В составе красно-белых отличился Серхио Аррибас.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 74-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении Захаряна в Россию.

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