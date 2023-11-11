«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию» в матче Примеры, Захарян отыграл 74 минуты
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Встреча завершилась со счётом 3:1.
У «королевской» команды отличились Микель Оярсабаль, Карлос Фернандес и Мартин Субименди. В составе красно-белых отличился Серхио Аррибас.
Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 74-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Ранее португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном возвращении Захаряна в Россию.