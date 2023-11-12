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Голевая передача Костина помогла «Детройту» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

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«Детройт Ред Уингз» на своём льду нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу коллектива Дерека Лалонда.

В составе победителей отличились Робби Фаббри (пятая и 43-я минуты), Лукас Рэймонд (четвёртая), Алекс Дебринкэт (37-я) и Даниэль Спронг (39-я). Клим Костин отметился результативной передачей.

У проигравших шайбы забросили Александр Тексье (шестая), Адам Фантилли (19-я), Шон Курали (26-я) и Патрик Лайне (52-я). Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко также записали в свой актив по голевому пасу.

«Детройт» (18 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (11 очков) располагается на 15-й позиции.

Ранее тренер «Вашингтона» похвалил Александра Овечкина и Евгения Кузнецова за хорошую игру.

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