Тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина и Кузнецова за хорошую игру

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери похвалил Евгения Кузнецова и Александра Овечкина за хорошую игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».

«Первая смена Кузнецова с Овечкиным задала тон игре. Мне очень понравилось, как они себя проявили. Они создали очень важный гол во втором периоде и принесли много пользы», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Вашингтона». Кузнецов отметился дублем, а Овечкин сделал результативный пас.

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