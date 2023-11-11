RT в Telegram
Подпишись

Тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина и Кузнецова за хорошую игру

Короткая ссылка
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери похвалил Евгения Кузнецова и Александра Овечкина за хорошую игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».
Тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина и Кузнецова за хорошую игру
  • AP
  • © Noah K. Murray

«Первая смена Кузнецова с Овечкиным задала тон игре. Мне очень понравилось, как они себя проявили. Они создали очень важный гол во втором периоде и принесли много пользы», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Вашингтона». Кузнецов отметился дублем, а Овечкин сделал результативный пас.

Ранее 28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить