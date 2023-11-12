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Янчук считает, что Шевченко может добиться больших побед в туре ATP

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук признался, что Александр Шевченко может значительно улучшить свои позиции в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я считаю, что он находится только в начале своего пути, впереди он может добиться больших побед», — цитирует Янчука ТАСС.

При этом он не видит «ничего страшного», что российский теннисист проиграл, в финале турнира во французском Меце хозяину кортов Уго Умберу.

«На этой неделе он играл здорово. Заметно прибавил в этом году и уже может сопротивляться сильнейшим спортсменам. На этом турнире он обыграл Карена Хачанова, это о многом говорит», — добавил Янчук.

Россиянин проиграл французу в двух сетах со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

22-летний Шевченко занимает 63-е место в рейтинге ATP.

Ранее Андрей Чесноков заявил, что Шевченко нечего было противопоставить Умберу.

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