Чесноков считает, что Шевченко нечего было противопоставить Умберу

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что у Александра Шевченко практически не было шансов переиграть Уго Умбера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Меце.

«Шевченко нечего было противопоставить своему сопернику. Но он провёл хороший турнир, впервые вышел в финал. Он хороший игрок, и с ним, я думаю, в будущем лучшим игрокам мира будет непросто», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, Умбер — это невероятный игрок, который «играет на уровне топ-15 мира».

«Он может доставить проблемы любому игроку, начиная с Джоковича. Я сразу обозначил его как фаворита», — заключил Чесноков.

Россиянин проиграл французу в двух сетах со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Умбер завоевал четвёртый титул в карьере.

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