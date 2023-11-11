Чесноков считает, что Шевченко нечего было противопоставить Умберу
«Шевченко нечего было противопоставить своему сопернику. Но он провёл хороший турнир, впервые вышел в финал. Он хороший игрок, и с ним, я думаю, в будущем лучшим игрокам мира будет непросто», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его мнению, Умбер — это невероятный игрок, который «играет на уровне топ-15 мира».
«Он может доставить проблемы любому игроку, начиная с Джоковича. Я сразу обозначил его как фаворита», — заключил Чесноков.
Россиянин проиграл французу в двух сетах со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
Умбер завоевал четвёртый титул в карьере.
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