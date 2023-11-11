Новиков: Сафонов стал крепким первым номером в сборной России

Бывший голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков считает, что Матвей Сафонов из «Краснодара» является основным вратарём сборной России по футболу.

«Думаю, что позиции Сафонова и Лантратова уже становятся понятны в сборной. Матвей стал крепким первым номером, а Илья будет его дублёром. Что касается Лунёва и Нигматуллина, то это довольно необычный выбор», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

По его мнению, Валерий Карпин хочет посмотреть разных вратарей, поэтому и вызвал Артура Нигматуллина и Андрея Лунёва.

«Но ставку Валерий Георгиевич, как мне кажется, делает именно на Сафонова и Лантратова», — добавил Новиков.

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что в национальную команду вызваны 29 игроков. Из голкиперов — Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунёв и Артур Нигматуллин.

Учебно-тренировочный сбор начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недоумение вызовом российских легионеров зарубежных клубов на ноябрьский сбор.