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Сафонов признался, что «Краснодар» «отскочил» в концовке матча с «Зенитом»

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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что петербургский «Зенит» имел отличные шансы вырвать победу в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

«Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили, и, если бы «Зенит» забил, я бы не удивился, — цитирует Сафонова «Матч ТВ». — После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной».

По словам вратаря сборной России, футболисты «Краснодара» не думают о лидерстве по итогам первого круга, не смотрят в турнирную таблицу, а просто выходят и играют.

«Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. И понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть», — добавил Сафонов.

«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге со счётом 1:1.

В составе сине-бело-голубых мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «быков» отличился Эдуард Сперцян (63-я).

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Владимир Ивич заявил, что остался доволен ничьей с «Зенитом» в матче РПЛ.

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