Ромащенко заявил, что в «Ахмате» нет кризиса после восьми игр без побед

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко после восьми матчей без побед заявил, что к футболистам грозненской команды обязательно в скором времени вернётся уверенность.

«У нас нет кризиса — есть череда неудач. И понимание того, что нужно делать, у нас есть, и мы это делаем. В командной игре не так просто бывает, чтобы вернуть и сделать, чтобы вернуться в колею и стать теми, кем мы были», — цитирует Ромащенко ТАСС.

Он подчеркнул, что «в нынешней ситуации есть убеждение и, самое главное, понимание решения», которое тренерский штаб предоставляет футболистам, пытаясь исправить игровой процесс.

«Это эмоции и психология, здесь нужно проявлять индивидуальные какие-то качества, чтобы стать крепче и не бояться поражений и неудачных моментов», — добавил Ромащенко.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:1) в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мячи в составе столичной команды забили Максим Глушенков (79-я минута), Тимур Сулейманов (81-я). У «Ахмата» отличился Мохамед Конате (66-я, пенальти).

На 90-й минуте в составе столичного клуба был удалён Наир Тикнизян (вторая жёлтая).

«Локомотив» с 24 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» (12) располагается на 14-й строчке.

Ранее «Крылья Советов» победили «Урал» в 15-м туре РПЛ.