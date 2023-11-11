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Бестемьянова: Мишина и Галлямов были лучшими на этапе Гран-при в Казани

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление спортивной пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.
Бестемьянова: Мишина и Галлямов были лучшими на этапе Гран-при в Казани
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сегодня был очень интересный день у пар. Прекрасно катались Мишина с Галлямовым. Они были лучшими, конечно, мастерство их намного выше», — цитирует Бестемьянову РИА Новости. 

Фигуристы выиграли короткую программу, получив за прокат 78,61 балла. Вторыми стали Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков (73,66). Замыкают тройку Елизавета Осокина — Артём Грицаенко (72,74).

Произвольные программы пары представят 12 ноября.

Ранее Галлямов подтвердил, что хочет заняться музыкой.

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