Бестемьянова: Мишина и Галлямов были лучшими на этапе Гран-при в Казани
- РИА Новости
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«Сегодня был очень интересный день у пар. Прекрасно катались Мишина с Галлямовым. Они были лучшими, конечно, мастерство их намного выше», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.
Фигуристы выиграли короткую программу, получив за прокат 78,61 балла. Вторыми стали Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков (73,66). Замыкают тройку Елизавета Осокина — Артём Грицаенко (72,74).
Произвольные программы пары представят 12 ноября.
Ранее Галлямов подтвердил, что хочет заняться музыкой.