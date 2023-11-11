Фигурист Галлямов подтвердил желание записать рэп-альбом
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«Удивлён, что об этом стало известно, хотя знало всего два человека. Раз так, можно об этом говорить. Планы больше, чем написано в новостях», — цитирует Галлямова Sport24.
Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.
Спортсмен также выступает на позиции нападающего за медийный клуб «Чисто Питер».
Ранее Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.