Терентьев считает, что соревнования в России интереснее мировых
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«Наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные турниры, там одни и те же выигрывают. У нас тут соперничество похлеще», — приводит слова Терентьева РИА Новости.
25 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.
Ранее Терентьев выиграл спринт на соревнованиях в Ханты-Мансийске.