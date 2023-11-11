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Терентьев считает, что соревнования в России интереснее мировых

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Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев заявил, что соревнования в России интереснее мировых.
Терентьев считает, что соревнования в России интереснее мировых
  • Gettyimages.ru
  • © technotr

«Наши соревнования горячее и интереснее, поэтому даже не смотрю международные турниры, там одни и те же выигрывают. У нас тут соперничество похлеще», — приводит слова Терентьева РИА Новости.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

Ранее Терентьев выиграл спринт на соревнованиях в Ханты-Мансийске.

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