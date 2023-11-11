Освобождённый из плена отец Диаса поблагодарил колумбийский народ за поддержку
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«Колумбия — страна, в которой должен быть мир. Благодарю её за эту огромную поддержку. Очень скоро у меня будет возможность поприветствовать всех. Большое вам спасибо», — цитирует Диаса-старшего Daily Mail.
28 октября родителей футболиста похитили вооружённые люди на заправке по пути домой в Колумбии. Мать игрока удалось спасти сразу же.
Ранее сообщалось, что отец футболиста «Ливерпуля» Диаса освобождён из плена.