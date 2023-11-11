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Жусупов нокаутировал Вандерлея и сохранил чемпионский пояс AMC Fight Nights

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Казахстанский боец Сабит Жусупов одержал победу над бразильцем Вандерлеем Жуниором в титульном поединке турнира AMC Fight Nights 122 в Москве.

Во втором раунде казахстанец отправил соперника в нокаут и победил в поединке. Таким образом, он сохранил титул AMC Fight Nights в легчайшем весе.

Напомним, что изначально с Жусуповым должен быть драться азербайджанец Магеррам Гасанзаде. Но он снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поединке россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспинэллом на UFC 295.

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