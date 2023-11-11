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RMC Sport: «Реал» не отказался от покупки Мбаппе

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

По информации RMC Sport, клуб на прошлой неделе пустил информацию о том, что не отказывается от идеи приобрести игрока. Это связано с тем, что «Реал» пытался минимизировать репутационные риски в случае срыва трансфера. Отмечается, что мадридцы продолжают работать над переходом.

В нынешнем сезоне француз провёл за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о том, что «Реал» отказался от идеи покупки Мбаппе.

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