Анчелотти не стал отвечать на вопрос о том, что «Реал» отказался от идеи покупки Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о том, что клуб окончательно отказался от идеи подписания нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Без комментариев. Я не буду отвечать на вопрос о Мбаппе», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Как сообщает Cadena SER, руководство «Реала» навсегда отказалось от идеи с трансфером Мбаппе.

В нынешнем сезоне француз провёл за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент ПСЖ назвал Мбаппе лучшим в мире игроком.