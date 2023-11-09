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Анчелотти не стал отвечать на вопрос о том, что «Реал» отказался от идеи покупки Мбаппе

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о том, что клуб окончательно отказался от идеи подписания нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Без комментариев. Я не буду отвечать на вопрос о Мбаппе», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Как сообщает Cadena SER, руководство «Реала» навсегда отказалось от идеи с трансфером Мбаппе.

В нынешнем сезоне француз провёл за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее президент ПСЖ назвал Мбаппе лучшим в мире игроком.

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