Комбаров опроверг информацию о проблемах с налогами
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«Никаких проблем нет. Налоговый период до 1 декабря. У меня никогда не было проблем с налогами», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».
Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», в скором времени счета бывшего игрока сборной России планируют заблокировать. Комбаров задолжал налоговой 860 тыс. рублей.
У его младшего брата Кирилла тоже есть долг, но его размер составляет всего 3,5 тыс. рублей.
Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
Ранее полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что его стали чаще узнавать после перехода из ЦСКА в «Спартак».