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Комбаров опроверг информацию о проблемах с налогами

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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию касательно его проблем с налоговой.
Комбаров опроверг информацию о проблемах с налогами
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Никаких проблем нет. Налоговый период до 1 декабря. У меня никогда не было проблем с налогами», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», в скором времени счета бывшего игрока сборной России планируют заблокировать. Комбаров задолжал налоговой 860 тыс. рублей.

У его младшего брата Кирилла тоже есть долг, но его размер составляет всего 3,5 тыс. рублей. 

Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.

Ранее полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что его стали чаще узнавать после перехода из ЦСКА в «Спартак».

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