Медина заявил, что его чаще узнают в метро после перехода из ЦСКА в «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Меня узнают в метро? После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Вообще меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы», — приводит слова Медины пресс-служба клуба.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист выступает под номером 19.
26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее Медина рассказал, что всегда будет помнить дебют за красно-белых.