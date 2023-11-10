Медина заявил, что его чаще узнают в метро после перехода из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что его стали чаще узнавать после перехода из ЦСКА в «Спартак».

«Меня узнают в метро? После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Вообще меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы», — приводит слова Медины пресс-служба клуба.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист выступает под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее Медина рассказал, что всегда будет помнить дебют за красно-белых.