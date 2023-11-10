Медина: день дебюта за «Спартак» буду помнить всегда

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина рассказал, что всегда будет помнить дебют за красно-белых.

«Думаю, да. Всё произошло так быстро, я сам обалдел. Идеальный дебют, ведь мы ещё и крупно выиграли! Тот день буду помнить всегда», — цитирует Медину пресс-служба «Спартака».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист выступает под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее полузащитник ЦСКА Виктор Мендес заявил, что скучает по бывшим одноклубникам Хесусу Медине и Хорхе Карраскалю.