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Игрок ЦСКА Мендес: скучаю по Медине и Карраскалю

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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес заявил, что скучает по бывшим одноклубникам Хесусу Медине и Хорхе Карраскалю.
Игрок ЦСКА Мендес: скучаю по Медине и Карраскалю
  • Gettyimages.ru

«Скучаю. Разделять с ними работу было чем-то особенным. Они очень хорошие, прекрасные футболисты. Мы говорили на одном языке, благодаря им мне было легче адаптироваться в ЦСКА», — цитирует Мендеса Metaratings.

Напомним, что Медина принял решение продолжить карьеру в «Спартаке». Карраскаль же перешёл в «Динамо».

ЦСКА после 14 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросил ЭСК РФС проверить гол «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ.

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