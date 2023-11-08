Игрок ЦСКА Мендес: скучаю по Медине и Карраскалю

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес заявил, что скучает по бывшим одноклубникам Хесусу Медине и Хорхе Карраскалю.

«Скучаю. Разделять с ними работу было чем-то особенным. Они очень хорошие, прекрасные футболисты. Мы говорили на одном языке, благодаря им мне было легче адаптироваться в ЦСКА», — цитирует Мендеса Metaratings.

Напомним, что Медина принял решение продолжить карьеру в «Спартаке». Карраскаль же перешёл в «Динамо».

ЦСКА после 14 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросил ЭСК РФС проверить гол «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ.