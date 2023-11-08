ЦСКА попросил ЭСК РФС проверить гол «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ
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Как сообщили РИА Новости в РФС, ЦСКА просит рассмотреть момент с засчитанным голом нижегородской команды на 33-й минуте встречи из-за возможного выхода мяча за боковую линию.
Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
После 14 туров РПЛ армейцы набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 20 баллами располагается на восьмой строчке.
Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин не стал утверждать, что мяч пересёк линию в моменте с первым голом «Пари НН».