ЦСКА попросил ЭСК РФС проверить гол «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ

Московский ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 14-го тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижний Новгород».

Как сообщили РИА Новости в РФС, ЦСКА просит рассмотреть момент с засчитанным голом нижегородской команды на 33-й минуте встречи из-за возможного выхода мяча за боковую линию.

Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

После 14 туров РПЛ армейцы набрали 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 20 баллами располагается на восьмой строчке.

Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин не стал утверждать, что мяч пересёк линию в моменте с первым голом «Пари НН».