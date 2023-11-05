Масалитин не уверен, что мяч пересёк линию в моменте с первым голом «Пари НН» в ворота ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о моменте с первым пропущенным мячом армейцев в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород».

«Честно говоря, сколько бы ни показывали повторов момента первого гола, ясности в них не было ни капли. Однако, по моим наблюдениям, мяч определённо вышел за пределы поля. Для этого, собственно, и есть VAR. Почему там не увидели выхода мяча? Значит, у них нет такого доступа, видимо, необходимо устанавливать ещё камеры. К сожалению, Заболотный не доиграл свой момент до конца, из-за чего по итогу был забит гол. Этим, собственно, и опасны действия нападающих в защите», — заявил Масалитин RT.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура РПЛ.