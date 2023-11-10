Источник: Комбаров задолжал налоговой 860 тыс. рублей

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров имеет проблемы с налоговой службой.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», в скором времени счета бывшего игрока сборной России планируют заблокировать.

У его младшего брата, Кирилла, тоже есть долг, но его размер составляет всего 3,5 тыс. рублей.

Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.

4 июля 2022 года Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга.

Ранее полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что его стали чаще узнавать после перехода из ЦСКА в «Спартак».