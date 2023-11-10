Источник: Комбаров задолжал налоговой 860 тыс. рублей
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Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», в скором времени счета бывшего игрока сборной России планируют заблокировать.
У его младшего брата, Кирилла, тоже есть долг, но его размер составляет всего 3,5 тыс. рублей.
Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год.
4 июля 2022 года Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга.
Ранее полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что его стали чаще узнавать после перехода из ЦСКА в «Спартак».