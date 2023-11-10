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Василевский считает, что Павлович может нокаутировать Аспинэлла в первом раунде

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Сергея Павловича с британцем Томом Аспинэллом на 295-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Василевский считает, что Павлович может нокаутировать Аспинэлла в первом раунде
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Я думаю, что Сергей представляет для себя уровень владения джиу-джитсу Аспинэлла и готов бороться с ним даже в партере, но ему необходимо делать акцент на работу в стойке. Ведь всё, что касается работы внизу, — это уже козыри Аспинэлла. Павловичу необходимо навязать свои условия в этом бою. Если же избежать борьбы не получится, ему надо постараться проводить тейкдауны и занимать позицию сверху, не теряя контроля над англичанином.

В случае опасности он сможет просто встать с соперника и занять положение в стойке. Как может пройти их поединок? Думаю или, вернее, мне бы хотелось, чтобы всё закончилось в первом раунде. Сергей должен пойти вперёд и деклассировать Тома. Павлович в состоянии не позволить Аспинэллу бороться с ним. В случае попадания от Сергея и последующего добивания всё может закончиться техническим нокаутом в первом раунде», — сказал Василевский RT.

По мнению бойца, разница в размахе рук у бойцов (213 см — у Павловича и 198 см — у Аспинэлла) может непременно оказать влияние в предстоящем бою.

«Когда мы говорим о бойцах примерно одного высокого уровня, конечно, такие вещи, как размах рук, определённо могут иметь значение. Возможно, не такое явное, но тем не менее», — добавил он.

Ранее Павлович заявил, что планирует съесть пиццу после боя с Аспинэллом.

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