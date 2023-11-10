Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» принимал «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич.

После 12 игр «Сент-Луис» набрал 13 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Аризона» с 13 баллами расположилась на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.