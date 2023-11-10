Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1.

В составе хозяев голом и голевым пасом отметился российский нападающий Артемий Панарин.

После 13 игр «Рейнджерс» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Миннесота» с 12 баллами располагается на 12-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.