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Селюк: Захарян не совсем правильно выбрал команду

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян неверно выбрал команду.

«Конечно, он может повторить судьбу Алексея Миранчука. Дело в том, что в Европе надо приезжать и биться за своё место. Захарян не совсем правильно выбрал команду. «Реал Сосьедад» — большая команда для него», — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду девять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее «Реал Сосьедад» впервые за 19 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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