Ольховский: Медведев и Рублёв имеют шансы на выход в полуфинал Итогового чемпионата

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал результаты жеребьёвки Итогового чемпионата ATP 2023.

«Фаворит турнира, определённо, Джокович. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений. Наши ребята в одной группе, но нужно играть. Рублёв очень хорошо сыграл в Париже, Медведев же, напротив, показал себя плохо, поэтому говорить о том, кто находится сейчас в форме, достаточно сложно. Дело заключается в том, что тот же Алькарас, который пропустил последнюю неделю, тоже непонятно, как себя покажет и какая у него готовность к игре. Группа сложная, как и все игроки на турнире, но, на мой взгляд, и Рублёв, и Медведев имеют шанс попасть в полуфинал», — сказал Ольховский RT.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублёв попали в одну группу на Итоговом турнире ATP.