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Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в спорте до 2026 года

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Министерство спорта России и Министерство туризма и спорта Казахстана подписали документ о сотрудничестве на 2024—2026 годы.
Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в спорте до 2026 года
  • Gettyimages.ru

«В целях укрепления наших двусторонних связей разработан План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Казахстаном на 2024—2026 годы. Он включает в себя проведение различных спортивных и тренировочных мероприятий, а также обучающих семинаров по нескольким видам спорта», — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что 474 комплекта наград разыграли на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». 

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