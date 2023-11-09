Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в спорте до 2026 года

Министерство спорта России и Министерство туризма и спорта Казахстана подписали документ о сотрудничестве на 2024—2026 годы.

«В целях укрепления наших двусторонних связей разработан План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Россией и Казахстаном на 2024—2026 годы. Он включает в себя проведение различных спортивных и тренировочных мероприятий, а также обучающих семинаров по нескольким видам спорта», — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что 474 комплекта наград разыграли на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».