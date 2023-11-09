Бышовец назвал дуэт нападающих «Зенита» Кассьерра — Сергеев лучшим в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отметил игру нападающих «Зенита» Матео Кассьерры и Ивана Сергеева перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Переход на двух нападающих в лице Кассьерры и Сергеева напрашивался давно, атака «Зенита» стала намного убедительнее. Колумбиец набрал оптимальную форму, а Иван отлично его дополняет и создаёт моменты для завершения. Думаю, что дуэт Кассьерры и Сергеева действительно можно назвать лучшим в РПЛ на данный момент. Они забили достаточное количество мячей, являясь при этом разноплановыми игроками. Иван отлично чувствует пространство, имеет хорошие навыки для завершения атак и обладает некоторым предвидением в атакующих моментах», — сказал Бышовец RT.

Также тренер сравнил Кассьерру с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

«На мой взгляд, это два похожих друг на друга игрока. Оба играют выдвинутых центральных нападающих, хорошо оказывают давление на соперника и обладают хорошей технической оснащённостью», — сказал он.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил мнение, что у «Краснодара» есть преимущество перед матчем с «Зенитом».