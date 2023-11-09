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Бышовец считает, что у «Краснодара» есть преимущество перед матчем с «Зенитом»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» и «Краснодара» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бышовец считает, что у «Краснодара» есть преимущество перед матчем с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Оценивая предыдущие матчи команд, занимаемые ими на данный момент места в турнирной таблице полностью соответствуют той игре, которую они показывали на протяжении всего первого круга чемпионата. Но всё же небольшое преимущество может быть у «Краснодара». Он выглядит более организованно, и, что важно, главный тренер Владимир Ивич — достаточно амбициозный специалист, который сумел привить игрокам своё видение атакующего футбола без потери качества для остальных линий.

Также хотел бы отметить прогресс воспитанников клуба, которых абсолютно неслучайно привлекают в национальную сборную. Как мне кажется, у «Зенита» появилась некоторая самоуверенность по отношению к соперникам, которые на сегодняшний день находят ключи к команде из Санкт-Петербурга», — заявил Бышовец RT.

По мнению тренера, поражение в матче с «Зенитом» не сломает «Краснодар» психологически.

«Команда выглядит достаточно цельно, и набранные по ходу первого круга чемпионата очки придали определённую уверенность игрокам», — сказал он.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что что в матче «Зенит» — «Краснодар» нет очевидного фаворита.

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