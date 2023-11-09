Сёмин полагает, что в матче «Зенит» — «Краснодар» нет очевидного фаворита
- РИА Новости
«Думаю, что в этом матче нет очевидного фаворита. Обе команды достаточно неплохо укомплектованы и ни в чём не уступают друг другу, разве что скамейка запасных «Краснодара» выглядит более мощно в сравнении с «Зенитом». Кадровый резерв краснодарцев обязан оказать влияние на результат матча. Для меня лично всегда было важно иметь обойму из 18—20 игроков как максимум. Тем более сейчас допустимо использование пяти замен, и важно будет, как главные тренеры воспользуются такой возможностью», — заявил Сёмин RT.
По мнению тренера, поражение в матче с «Зенитом» не сможет психологически сломать «Краснодар».
«Поражения по ходу дистанции чемпионата бывают всегда, и значение имеет то, как быстро идёт восстановление после них. Тут всё зависит от поведения тренера, руководителя клуба, но с такой квалификацией, которая есть у футболистов «Краснодара», такого не должно произойти», — сказал он.
Ранее «Зенита» Сергей Семак назвал равными шансы петербургского клуба и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура РПЛ.