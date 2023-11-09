Семак назвал равными шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в матче 15-го тура РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Мы играем дома и в этом смысле имеем небольшое преимущество. В остальном, включая психологию, шансы равны. Обе команды идут наверху. У соперника нет проблем при подготовке к этой игре», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Встреча состоится в субботу, 11 ноября, она начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ранее Семак рассказал о готовности игроков «Зенита» к матчу 15-го тура РПЛ против «Краснодара».