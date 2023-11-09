Фернандес и Васильев не примут участия в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности игроков к матчу 15-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Есть только два игрока, которые точно не примут участия в игре — это Васильев и Фернандес, которые работают индивидуально. Остальные в принципе практически готовы», — цитирует тренера СЭ.

«Зенит» примет «Краснодар» в 15-м туре на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Быки» с 31 очком лидируют в турнирной таблице. «Зенит» (29) занимает второе место.

Ранее Игорь Колыванов заявил, что «Краснодар» сохранит лидерство по итогам первого круга РПЛ.