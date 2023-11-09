RT в Telegram
Подпишись

Фернандес и Васильев не примут участия в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности игроков к матчу 15-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Фернандес и Васильев не примут участия в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Есть только два игрока, которые точно не примут участия в игре — это Васильев и Фернандес, которые работают индивидуально. Остальные в принципе практически готовы», — цитирует тренера СЭ.

«Зенит» примет «Краснодар» в 15-м туре на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Быки» с 31 очком лидируют в турнирной таблице. «Зенит» (29) занимает второе место.

Ранее Игорь Колыванов заявил, что «Краснодар» сохранит лидерство по итогам первого круга РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить