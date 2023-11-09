Сёмин заявил, что Кордоба действует в штрафной лучше, чем Кассьерра

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, кто из колумбийских нападающих — Матео Кассьерра из «Зенита» или Джон Кордоба из «Краснодара» — является лучшим в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кто из них лучше? Ответ на этот вопрос можно будет получить по завершении чемпионата. Оба футболиста имеют достаточно хороший уровень, однако Кордоба более опытный, и, на мой взгляд, он играет лучше внутри штрафной площади. Во всём том, что касается приёма мяча и игры на открытых пространствах, можно отметить Кассьерру, но всё же они немного разные нападающие», — заявил Сёмин RT.

Также тренер оценил нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

«Иван — достаточно своеобразный нападающий, ориентированный на штрафную соперника. Можно сказать, он является типичным центрфорвардом с голевым чутьём», — сказал он.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал дуэт нападающих «Зенита» Кассьерра — Сергеев лучшим в РПЛ.