Появилось видео с задержанием угрожавшего полиции США Гальченюка

В интернете появилось видео с задержанием хоккеиста СКА Алекса Гальченюка.

Из полицейского отчёта следует, что Гальченюк использовал расовые оскорбления, а также угрожал убийством двум полицейским, их жёнам и детям.

Ему были предъявлены обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах.

На тот момент он являлся игроком клуба НХЛ «Аризона Койотс». Его выпустили на следующий после задержания день под подписку о невыезде.

В августе Гальченюк подписал контракт с петербургским СКА. В нынешнем сезоне игрок в 25 матчах КХЛ набрал 18 (9 + 9) очков.

Ранее Сергей Толчинский заявил, что ему комфортно играть в одном звене с Гальченюком и Маратом Хайруллиным.