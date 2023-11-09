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Появилось видео с задержанием угрожавшего полиции США Гальченюка

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В интернете появилось видео с задержанием хоккеиста СКА Алекса Гальченюка.
Появилось видео с задержанием угрожавшего полиции США Гальченюка
  • Gettyimages.ru

Из полицейского отчёта следует, что Гальченюк использовал расовые оскорбления, а также угрожал убийством двум полицейским, их жёнам и детям.

Ему были предъявлены обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах.

На тот момент он являлся игроком клуба НХЛ «Аризона Койотс». Его выпустили на следующий после задержания день под подписку о невыезде.

В августе Гальченюк подписал контракт с петербургским СКА. В нынешнем сезоне игрок в 25 матчах КХЛ набрал 18 (9 + 9) очков.

Ранее Сергей Толчинский заявил, что ему комфортно играть в одном звене с Гальченюком и Маратом Хайруллиным.

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