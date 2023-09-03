Толчинский заявил, что ему комфортно играть в одном звене с Гальченюком и Хайруллиным
«Всё супер. Человек приехал из НХЛ, всё понимает, ничего объяснять не надо. Быстро ориентируется на площадке, оперативно находит передачами, открывается. Так же и Хайруллин — отличное взаимодействие у нас. Думаю, от игре к игре будем только прибавлять», — цитирует Толчинского «Матч ТВ».
СКА в гостях в стартовом матче сезона обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Толчинский и Хайруллин забросили по шайбе. Армейцы в следующем матче сыграют с тольяттинской «Ладой» 4 сентября.
25 августа СКА объявил о заключении контракта с Гальченюком.
15 июля форварду выдвинули обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах полиции. Американец был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона.
21 августа с него сняли пять из шести обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отбыл в ночь задержания, а ещё 27 отменят после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма.
Ранее сообщалось, что Гальченюк заработает 150 млн рублей за два года в СКА.