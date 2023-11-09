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Экс-игрок «Челси» рассказал, что Абрамович предлагал спасти похищенного отца

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Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал о том, как похитили его отца в 2018 году.
Экс-игрок «Челси» рассказал, что Абрамович предлагал спасти похищенного отца
  • РИА Новости

«Моего отца похитили, когда я играл за национальную команду Нигерии на чемпионате мира по футболу 2018 года в России и у нас был решающий матч на групповом этапе против сборной Аргентины. За два часа до встречи мне позвонил брат и сообщил об этом. Его похитили во второй раз. Это было абсолютно шокирующе», — приводит слова Оби Микела talkSPORT.

По словам экс-игрока, бывший владелец «Челси», российский бизнесмен Роман Абрамович предлагал спасти похищенного отца.

«Челси» меня очень поддерживал. Абрамович говорил: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что знаю, что если я пришлю людей, то смогу вытащить твоего отца». Я спросил, как он собирается это сделать? Он сказал: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне: если тебе нужен такой вариант, я могу это сделать», — сказал он.

36-летний нигериец выступал за лондонский клуб с 2006 по 2017 год. За национальную команду он играл с 2005-го по 2019-й.

Ранее сообщалось, что в Англии расследуют трансферы игроков Виллиана и Самуэля Это'О из махачкалинского «Анжи» в «Челси».

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