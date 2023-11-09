РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
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Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, претендентами на звание лучшего игрока месяца является Милан Гайич из московского ЦСКА, Егор Голенков из «Ростова», Юрий Дюпин из «Рубина», Иван Сергеев из «Зенита» и Эдуард Сперцян из «Краснодара».
Победителя определят по итогам голосований легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев признан лучшим игроком команды в октябре.