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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября

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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена претендентов на награду лучшему игроку октября.
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в Telegram-канале РПЛ, претендентами на звание лучшего игрока месяца является Милан Гайич из московского ЦСКА, Егор Голенков из «Ростова», Юрий Дюпин из «Рубина», Иван Сергеев из «Зенита» и Эдуард Сперцян из «Краснодара».

Победителя определят по итогам голосований легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев признан лучшим игроком команды в октябре.

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