«Лион» обжалует решение комиссии по делу о нападении фанатов «Марселя» на автобус
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Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Сегодня стало известно, что профессиональная футбольная лига Франции решила не наказывать «Марсель» за нападение их фанатов на автобус «Лиона».
Перед встречей команд в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.
Ранее сообщалось, что матч Лиги 1 «Марсель» — «Лион» перенесён на 6 декабря.