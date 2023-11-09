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«Лион» обжалует решение комиссии по делу о нападении фанатов «Марселя» на автобус

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«Лион» подаст апелляцию на решение дисциплинарной комиссии по делу о нападении болельщиков «Марселя» на автобус команды перед матчем 10-го тура Лиги 1.
«Лион» обжалует решение комиссии по делу о нападении фанатов «Марселя» на автобус
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня стало известно, что профессиональная футбольная лига Франции решила не наказывать «Марсель» за нападение их фанатов на автобус «Лиона».

Перед встречей команд в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что матч Лиги 1 «Марсель» — «Лион» перенесён на 6 декабря.

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