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В «Зените» подтвердили, что Клаудиньо мог покинуть клуб летом

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Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что полузащитник команды Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно.
В «Зените» подтвердили, что Клаудиньо мог покинуть клуб летом
  • РИА Новости

«Он мог уйти. Был вариант, но он остался. Малком — это потеря для нас. Но говорить, что его уход эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал», — цитирует тренера СЭ.

26-летний игрок в нынешнем сезоне провёл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее экс-игрок «Зенита» Денис Угаров заявил, что Клаудиньо ведёт себя как клоун.

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