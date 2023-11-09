В «Зените» подтвердили, что Клаудиньо мог покинуть клуб летом

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что полузащитник команды Клаудиньо мог покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Он мог уйти. Был вариант, но он остался. Малком — это потеря для нас. Но говорить, что его уход эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал», — цитирует тренера СЭ.

26-летний игрок в нынешнем сезоне провёл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2027 года.

Ранее экс-игрок «Зенита» Денис Угаров заявил, что Клаудиньо ведёт себя как клоун.