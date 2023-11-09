Бразильский тренер «Зенита»: считаю себя на 90% русским

Ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о жизни в России.

«Россия приняла меня очень тепло. Мне здесь нравится, как и моей семье: я могу работать и получать удовольствие от жизни. Я считаю себя на 90% русским», — цитирует тренера СЭ.

Он добавил, что любит борщ и салаты русской кухни. Специалист отметил, что уже привык есть суп вместе со вторым, хотя в Бразилии так не принято.

После 14 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидером является «Краснодар» (31).

Ранее сообщалось, что певец Macan выступит перед матчем «Зенит» — «Краснодар».