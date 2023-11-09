Загитова: не переживайте, я продолжаю учиться

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к подписчикам, которые переживают за её обучение.

«Обращение для тех, кто переживает за моё обучение. Не переживайте, всё хорошо. Я учусь, всё прекрасно. Сейчас у нас промежуточная аттестация», — сказала Загитова на видео в Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев назвал себя главным защитником Загитовой от хейтеров.