«Манчестер Юнайтед» уступил в меньшинстве «Копенгагену» в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» в гостях потерпел поражение от «Копенгагена» в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы А на стадионе «Паркен» завершилась со счётом 4:3.

В составе английского клуба мячи забили Расмус Хойлунд (3-я, 28-я минуты), Бруну Фернандеш (69-я, пенальти). В датской команде отличились Мохамед Эльюнусси (45-я), Диогу Гонсалвеш (45-я, пенальти), Лукас Лерагер (83-я), Руни Барджи (87-я).

МЮ после удаления в конце первого тайма Маркуса Рашфорда (42-я) остался в меньшинстве.

В параллельном матче «Бавария» переиграла «Галатасарай» (2:1). Мюнхенский клуб набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На втором месте располагается «Копенгаген» (четыре), на третьем — «Галатасарай» (четыре), на четвертом — МЮ (три).

Ранее сообщалось, что фанат с флагом Палестины выбежал на поле игры «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед».