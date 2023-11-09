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Форвард ХК «Торпедо» Линч: работать с Ларионовым — наслаждение

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Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Бобби Линч признался, что для него большая честь работать под руководством главного тренера Игоря Ларионова.

«Работать с Ларионовым — наслаждение. Каждый раз, когда ты выходишь с ним на лёд вместе, это потрясающе. Нам очень повезло, что мы работаем с таким наставником», — цитирует Линча «Спорт-Экспресс».

По мнению 25-летнего американского форварда, первый свой матч он сыграл хорошо, набрал несколько очков.

«Но мне понадобилось также ещё несколько игр, чтобы привыкнуть и чувствовать почву у себя под ногами. Почувствовал, что могу играть в свою игру. Начало чемпионата было неплохим для нас, уверенно двигаемся дальше», — добавил Линч.

В коллекции Ларионова победа на Олимпиаде, чемпионате мира, в Кубке Канады и Кубке Стэнли.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице КХЛ.

Ранее Ларионов заявил, что его подопечные имели неплохие шансы для победы над московским «Спартаком».

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