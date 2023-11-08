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Усик согласен перенести бой с Фьюри на февраль

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Обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик готов провести поединок с британцем Тайсоном Фьюри в феврале.

«Бой может пройти в феврале. Я бы очень хотел, чтобы это был февраль. Я был готов к 23 декабря, но Фьюри побывал в нокдауне и получил травмы. Так что бой отложен до следующего года», — цитирует Усика Reuters.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Роналду пошутил над украинским боксёром Усиком за плохой английский язык.

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