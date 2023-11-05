Роналду пошутил над украинским боксёром Усиком за плохой английский язык
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«I'm feel (я чувствую)», — сказал футболист в видео, опубликованном на странице американского журналиста Майкла Бенсона в социальной сети X.
«I'm very feel (я очень чувствую)», — ответил боксёр, после чего обнял Роналду.
Фраза португальца является отсылкой к интервью Усика, который в ответ на вопрос «Нow do you feel?» (как ты себя чувствуешь?) сказал: «I'm feel! I'm very feel». После этого его цитата стала популярной в интернете.
Ранее Роналду провёл битву взглядов с британским боксёром Тайсоном Фьюри.