Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Самарканде в конце декабря

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что чемпионат мира по рапиду и блицу 2023 года пройдёт в Самарканде (Узбекистан) в декабре.

«Мы признаём богатые шахматные традиции Узбекистана. Эта преданность и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану», — цитирует Дворковича ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.

Мировое первенство 2022 года по рапиду выиграл 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и китаянка Тань Чжунъи. Действующими чемпионами мира по блицу являются Карлсен и Бибисара Асаубаева из Казахстана.

ЧМ-2023 пройдёт с 26 по 30 декабря.

Ранее Смагин выразил сожаление, что Андрей Есипенко упустил шанс пройти квалификацию на турнир претендентов.