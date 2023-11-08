Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдёт в Самарканде в конце декабря
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«Мы признаём богатые шахматные традиции Узбекистана. Эта преданность и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану», — цитирует Дворковича ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.
Мировое первенство 2022 года по рапиду выиграл 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и китаянка Тань Чжунъи. Действующими чемпионами мира по блицу являются Карлсен и Бибисара Асаубаева из Казахстана.
ЧМ-2023 пройдёт с 26 по 30 декабря.
Ранее Смагин выразил сожаление, что Андрей Есипенко упустил шанс пройти квалификацию на турнир претендентов.